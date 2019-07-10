Tofaş'ın Altyapı seçmeleri sonuçları açıklandı

Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni dönem altyapı oyuncu seçme sonuçları belli oldu. 15 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelere, 2005-2010 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen yaklaşık 500 sporcu katılmıştı. Seçmelerde altyapı antrenörleri tarafından dikkat çeken isimler belirlenirken, sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapıya katılma hakkı kazanacak.
Not: İdman saatleri ve diğer detaylarla ilgili bilgilendirme 16 Temmuz Salı günü Tofaş basketbol altyapı idarecileri tarafından formda yer alan irtibat numaralarıyla iletişime geçilerek yapılacak.
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ
2019 BASKETBOL ALTYAPI SPORCU SEÇME SONUÇLARI
|
NO
|
ADI SOYADI
|
D.TARİHİ
|
GÖĞUS NUMARSI
|
1
|
YUNUS FAİK BALKAN
|
2005
|
104
|
2
|
TAHA ARDA ASLAN
|
2005
|
54
|
3
|
YUNUS EMRE SALGIN
|
2005
|
51
|
4
|
BORA GÜNÖZ
|
2005
|
49
|
5
|
MUSTAFA ARDA GÜNDOĞAN
|
2006
|
226
|
6
|
ARDA MERT TOPÇU
|
2006
|
223
|
7
|
MERT ALİ ÇAPUK
|
2006
|
201
|
8
|
EFE USANMAZ
|
2006
|
198
|
9
|
MERT ÇINAR VAPOR
|
2006
|
178
|
10
|
NAİL KAYRA KAŞÇI
|
2006
|
177
|
11
|
AYTUĞ EFE SEMERCİ
|
2006
|
181
|
12
|
KARTAL EROLAN
|
2006
|
211
|
13
|
SÜLEYMAN RESUL KORKMAZ
|
2006
|
205
|
14
|
ARDA ÜNVER
|
2006
|
185
|
15
|
TARIK ÇAMBEL
|
2006
|
172
|
16
|
YUSUF BAYKARA
|
2006
|
174
|
17
|
UMUT ERKAN
|
2006
|
176
|
18
|
YAĞIZ EFE ÖZAY
|
2007
|
320
|
19
|
TOLGA ÖRDEN
|
2007
|
5
|
20
|
TOLGA SARP SEZER
|
2007
|
7
|
21
|
BATUHAN ŞEN
|
2007
|
311
|
22
|
KAAN AHMET KURT
|
2007
|
305
|
23
|
EFE SAĞLAM
|
2007
|
279
|
24
|
AHMET HAKAN ÖZDEMİR
|
2007
|
259
|
25
|
POYRAZ ER
|
2007
|
260
|
26
|
ENGİN ALP GÜL
|
2007
|
270
|
27
|
YASİR AYKIŞ
|
2007
|
179
|
28
|
MEHMET YUSUF YILDIZ
|
2007
|
250
|
29
|
BAHADIR TAŞ
|
2008
|
331
|
30
|
DAĞHAN DORUK KOLSUZLAR
|
2008
|
337
|
31
|
ERCÜMENT AKİF TURAN
|
2008
|
9
|
32
|
MUHAMMED BERA SEMERCİ
|
2008
|
14
|
33
|
GÖKALP ÇELİK
|
2008
|
34
|
34
|
BATUHAN GÜNAYDIN
|
2008
|
329
|
35
|
KUZEY ERARI
|
2008
|
330
|
36
|
EFE YAZICI
|
2008
|
335
|
37
|
YUSUF APAK
|
2008
|
40
|
38
|
CELAL EFE MANAVOĞLU
|
2008
|
38
|
39
|
ARDA ALTIN
|
2009
|
358
|
40
|
ÖMER ÇUKUNLU
|
2009
|
175
|
41
|
EFE KASAP
|
2009
|
347
|
42
|
ALİ BURAK İŞERİ
|
2009
|
384
|
43
|
YUNUS EGEMEN GÜNEŞ
|
2009
|
387
|
44
|
MERT KAYRA MERDEN
|
2009
|
397
|
45
|
ÖMER KAAN KAÇAR
|
2009
|
447
|
46
|
MEHMET BARTU BAHAR
|
2009
|
398
|
47
|
BİRTUĞ SAVAŞ
|
2010
|
437
|
48
|
DENİZ EFE EMİNOĞLU
|
2010
|
436
|
49
|
YİĞİT ÇELİK
|
2010
|
411
|
50
|
EGE HASAN BAHAR
|
2010
|
435
|
51
|
EFE UMUT UZUNOĞLU
|
2010
|
434
|
52
|
EGEHAN ERMAN
|
2010
|
440
|
53
|
EREN NARDAL
|
2010
|
448
|
54
|
ALP UĞUR ÇETİN
|
2010
|
340
|
55
|
EMRE ZIVALI
|
2010
|
401
|
56
|
CEYHUN EREN
|
2010
|
328
|
57
|
YİĞİT YOLDAŞ
|
2010
|
416
|
58
|
KUZEY EREN
|
2010
|
417
|
59
|
ARAS YAVAŞ
|
2010
|
410
|
60
|
MEHMET AKİF ERSOY
|
2010
|
412
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