Tofaş'ın Altyapı seçmeleri sonuçları açıklandı

Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni dönem altyapı oyuncu seçme sonuçları belli oldu. 15 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelere, 2005-2010 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen yaklaşık 500 sporcu katılmıştı. Seçmelerde altyapı antrenörleri tarafından dikkat çeken isimler belirlenirken, sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapıya katılma hakkı kazanacak.

Not: İdman saatleri ve diğer detaylarla ilgili bilgilendirme 16 Temmuz Salı günü Tofaş basketbol altyapı idarecileri tarafından formda yer alan irtibat numaralarıyla iletişime geçilerek yapılacak.

TOFAŞ SPOR KULÜBÜ

2019 BASKETBOL ALTYAPI SPORCU SEÇME SONUÇLARI