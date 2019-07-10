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Tofaş'ın Altyapı seçmeleri sonuçları açıklandı
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TOFAŞ'IN ALTYAPI SEÇMELERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tofaş'ın Altyapı seçmeleri sonuçları açıklandı

TOFAŞ Spor Kulübü’nde 15 Haziran Cumartesi günü 2005-2010 arası doğumlu sporcu adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen basketbol altyapı yeni sezon seçme sonuçları belli oldu.

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Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni dönem altyapı oyuncu seçme sonuçları belli oldu. 15 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelere, 2005-2010 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen yaklaşık 500 sporcu katılmıştı. Seçmelerde altyapı antrenörleri tarafından dikkat çeken isimler belirlenirken, sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapıya katılma hakkı kazanacak.

Not: İdman saatleri ve diğer detaylarla ilgili bilgilendirme 16 Temmuz Salı günü Tofaş basketbol altyapı idarecileri tarafından formda yer alan irtibat numaralarıyla iletişime geçilerek yapılacak.

TOFAŞ SPOR KULÜBÜ 

2019 BASKETBOL ALTYAPI SPORCU SEÇME SONUÇLARI

NO

ADI SOYADI

D.TARİHİ

GÖĞUS NUMARSI

1

YUNUS FAİK BALKAN

2005

104

2

TAHA ARDA ASLAN

2005

54

3

YUNUS EMRE SALGIN

2005

51

4

BORA GÜNÖZ

2005

49

5

MUSTAFA ARDA GÜNDOĞAN

2006

226

6

ARDA MERT TOPÇU

2006

223

7

MERT ALİ ÇAPUK

2006

201

8

EFE USANMAZ

2006

198

9

MERT ÇINAR VAPOR

2006

178

10

NAİL KAYRA KAŞÇI

2006

177

11

AYTUĞ EFE SEMERCİ

2006

181

12

KARTAL EROLAN

2006

211

13

SÜLEYMAN RESUL KORKMAZ

2006

205

14

ARDA ÜNVER

2006

185

15

TARIK ÇAMBEL

2006

172

16

YUSUF BAYKARA

2006

174

17

UMUT ERKAN

2006

176

18

YAĞIZ EFE ÖZAY

2007

320

19

TOLGA ÖRDEN

2007

5

20

TOLGA SARP SEZER

2007

7

21

BATUHAN ŞEN

2007

311

22

KAAN AHMET KURT

2007

305

23

EFE SAĞLAM

2007

279

24

AHMET HAKAN ÖZDEMİR

2007

259

25

POYRAZ ER

2007

260

26

ENGİN ALP GÜL

2007

270

27

YASİR AYKIŞ

2007

179

28

MEHMET YUSUF YILDIZ

2007

250

29

BAHADIR TAŞ

2008

331

30

DAĞHAN DORUK KOLSUZLAR

2008

337

31

ERCÜMENT AKİF TURAN

2008

9

32

MUHAMMED BERA SEMERCİ

2008

14

33

GÖKALP ÇELİK

2008

34

34

BATUHAN GÜNAYDIN

2008

329

35

KUZEY ERARI

2008

330

36

EFE YAZICI

2008

335

37

YUSUF APAK

2008

40

38

CELAL EFE MANAVOĞLU

2008

38

39

ARDA ALTIN

2009

358

40

ÖMER ÇUKUNLU

2009

175

41

EFE KASAP

2009

347

42

ALİ BURAK İŞERİ

2009

384

43

YUNUS EGEMEN GÜNEŞ

2009

387

44

MERT KAYRA MERDEN

2009

397

45

ÖMER KAAN KAÇAR

2009

447

46

MEHMET BARTU BAHAR

2009

398

47

BİRTUĞ SAVAŞ

2010

437

48

DENİZ EFE EMİNOĞLU

2010

436

49

YİĞİT ÇELİK

2010

411

50

EGE HASAN BAHAR

2010

435

51

EFE UMUT UZUNOĞLU

2010

434

52

EGEHAN ERMAN

2010

440

53

EREN NARDAL

2010

448

54

ALP UĞUR ÇETİN

2010

340

55

EMRE ZIVALI

2010

401

56

CEYHUN EREN

2010

328

57

YİĞİT YOLDAŞ

2010

416

58

KUZEY EREN

2010

417

59

ARAS YAVAŞ

2010

410

60

MEHMET AKİF ERSOY

2010

412
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