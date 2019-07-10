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Kadınlar Dünya Kupası’nda en çok konuşulan maçlar
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KADINLAR DÜNYA KUPASI’NDA EN ÇOK KONUŞULAN MAÇLAR

Kadınlar Dünya Kupası’nda en çok konuşulan maçlar

Bu yaz gerçekleşen FIFA Dünya Kadınlar Kupası, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelirken spor olaylarının en çok konuşulduğu yer Twitter’a da damga vurmayı başardı.

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Dünyadan milyonlarca taraftarın futbol konuşmak üzere toplandığı Twitter’da turnuva boyunca 52 maç hakkında konuşuldu. Turnuvanın başladığı 7 Haziran tarihinden ABD ve Hollanda arasında yaşanan destansı final maçına dek, Twitter'ın etkinliğin başlamasından bu yana taraftarlar için oynadığı muazzam rolü gösteren anları sizin için derledik.

FIFA Dünya Kadınlar Kupası’nı hakkında en çok konuşulan ve tweet atılan maçı ABD ve Hollanda arasındaki final karşılaşması oldu. İşte Kupa boyunca en çok tweetlenen 5 maç:

İşte en çok tweetlenen beş maç:

  • ABD - Hollanda (Final maçı)
  • İngiltere -ABD
  • Fransa -ABD
  • Fransa - Brezilya
  • ABD -Tayland

Turnuva boyunca en çok tweet atılan an yine final karşılaşması olurken, tüm turnuva boyunca taraftarları en çok heyecanlandıran dolayısıyla en fazla tweet atılan anlar şunlar oldu:

7 Temmuz, Final: ABD Hollanda’ya karşı Dünya Kupası'nı kazandı

7 Temmuz, Final: Rose Lavelle’in 69. dakikada attığı golle ABD, Hollanda’nın 2-0 öne geçti.

7 Temmuz, Final: Megan Rapino'nun 62. dakikada penaltı atışı, ABD'ye Hollanda karşısında 1-0 üstünlük kazandırdı.

2 Temmuz, ABD -İngiltere: ABD finalde ilerlemek için İngiltere’ye yenildi.

2 Temmuz, ABD- İngiltere: ABD takımından gol atan Alex Morgan, takımın 2-0 öne geçmesini sağladı.

#EşitÜcret

Lyon’daki stadyumda Amerikan takımının maçı kazanmasının ardından ‘eşit ücret’ sloganları atıldı, aynı anda Twitter’da da konuyla ilgili atılan Tweet sayısı 5’e katlandı.

Turnuva boyunca en çok tweet atan ülkeler

  • Amerika
  • Brezilya
  • İngiltere
  • Fransa
  • İspanya

Megan Rapinoe en çok konuşulan oyuncu oldu

Turnuva boyunca en çok konuşulan diğer oyuncular

  • Ross Lavelle (ABD)
  • Alex Morgan (ABD)
  • Tobin Heath(ABD)
  • Julie Ertz(ABD)

ABD takımı hakkında en fazla tweet atılan takım oldu. ABD'yi Brezilya ve İngiltere izledi.

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