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Doping operasyonunda 234 kişi tutuklandı
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DOPİNG OPERASYONUNDA 234 KİŞİ TUTUKLANDI

Doping operasyonunda 234 kişi tutuklandı

Avrupa'da düzenlenen doping operasyonunda 234 kişi tutuklandı, 3,8 milyon euroluk doping maddesine el konuldu.

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Avrupa genelinde düzenlenen doping operasyonunda 234 kişinin tutuklandığı ve 3,8 milyon euro değerindeki doping maddesine el konulduğu açıklandı.

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla ilgili İtalya'nın başkenti Roma'da basına verilen bilgilerde, 2018 yılından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında binden fazla kişinin sorgulandığı kaydedildi.

Yasa dışı doping maddesi üreten ve satan 17 suç örgütünün ortaya çıkarıldığını kaydeden Europol yetkilileri, doping içeren maddeler yapan, yasa dışı 9 laboratuvarın da kapatıldığını belirtti.

 Ayrıca uluslararası operasyon kapsamında doping testi yapılan 600 atletten 19'unda pozitif sonuç çıktığı ifade edildi.

"Viribus" adı verilen doping operasyonuna AB ülkeleri dışında ABD, İsviçre, Arnavutluk, Ukrayna, Kolombiya, Karadağ, Moldava, İzlanda, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan güvenlik birimlerinin de katıldığı, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nin (OLAF) de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

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