Osman Gazi Kandaş "Yeni dönemde yokum" dedi...

Ankaragücü'nde ay sonunda yapılacak kongre öncesi Mehmet Yiğiner yönetimindeki en önemli isim de "Yeni dönemde yokum" dedi.

Transfer yasağı nedeni ile zor bir dönem geçiren Ankaragücü, Murat Ağcabağ'ın adaylığını açıklaması ardından kongre kararı almıştı. Ay sonunda yapılacak kongrede Mehmet Yiğiner ile birlikte 2013'de yönetime giren ve başkan vekilliği görevini yürüten Osman Gazi Kandaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile camiaya teşekkür ederek kararını açıkladı.

Osman Gazi Kandaş, twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Yaklaşık altı yıl görev yapma şerefine eriştiğim MKE Ankaragücü yönetim kurulunda, görev yaptığım süre boyunca kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim.

İkinci ligde teslim aldığım hizmet bayrağını süper ligde devretmenin huzuruyla yeni genel kurulda görev almayacağımı beyan ederim.

Bu süreçte yan yana ,omuz omuza durduğumuz başta şanlı Ankaragücü taraftarına,başkanımıza,yönetim kurullarında birlikte görev aldığımız bütün arkadaşlarıma, personelimize,basın ve futbol emekçilerine şahsım adına teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Geçtiğimiz günlerde başkan yardımcısı Metin Akyüz de yeni dönemde görev almayacağını açıklamış, bir diğer başkan yardımcısı Sadık Soylu ve genel sekreter Gürkan Büyükkaralı yönetimden istifa etmişti.

﻿

﻿

﻿