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Emre Mor Galatasaray'da
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EMRE MOR GALATASARAY'DA

Emre Mor Galatasaray'da

Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcunun transferini kısa bir süre sonra KAP'a açıklaması bekleniyor.

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Son yıllarda özel hayatıyla gündemde olan Emre Mor'a, Milli Takım'da şans veren ilk isim Fatih Terim olmuştu.

Danimarka kulübü Nordsjaelland'da yıldızı parladıktan sonra Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, burada beklentileri karşılayamamıştı.

2017 yılında İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yolunu tutan Emre Mor, La Liga'da da beklenen performansı gösteremedi.

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