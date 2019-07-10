Emre Mor Galatasaray'da

Son yıllarda özel hayatıyla gündemde olan Emre Mor'a, Milli Takım'da şans veren ilk isim Fatih Terim olmuştu.
Danimarka kulübü Nordsjaelland'da yıldızı parladıktan sonra Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, burada beklentileri karşılayamamıştı.
2017 yılında İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yolunu tutan Emre Mor, La Liga'da da beklenen performansı gösteremedi.
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