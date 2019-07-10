﻿
Evkur Yeni Malatyaspor'dan çifte transfer
﻿
Site İçi Arama
﻿

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DAN ÇİFTE TRANSFER

Evkur Yeni Malatyaspor'dan çifte transfer

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, transfere hız verdi.

114 Okunma
 

Sergen Yalçın yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor Zimbabve Milli Takımı’nın stoperi Teenage Hadebe ve Manchester City’de forma giymiş olan Luke Brattan ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki savunma oyuncusu Hadebe, son olarak Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs’te forma giyiyordu.

Bonservisi elinde bulunan savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu Brattan ise kariyeri boyunca oynadığı 185 maçta 10 gol atıp, 16 asist yaptı.
U21 Ligi neden kaldırıldı?
U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
Sergen Yalçın: UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak
Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
1
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿