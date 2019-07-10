Evkur Yeni Malatyaspor'dan çifte transfer

Sergen Yalçın yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor Zimbabve Milli Takımı’nın stoperi Teenage Hadebe ve Manchester City’de forma giymiş olan Luke Brattan ile anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki savunma oyuncusu Hadebe, son olarak Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs’te forma giyiyordu.
Bonservisi elinde bulunan savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu Brattan ise kariyeri boyunca oynadığı 185 maçta 10 gol atıp, 16 asist yaptı.
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