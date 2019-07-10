“James 10 numaraya dokunmasın”

Bonservisi Real Madrid’de bulunan James Rodriguez’i Zidane kadroda düşünmüyor. Geçen sezon Bayern Münih’te oynayan Kolombiyalı futbolcu yeni takım arayışında. Serie A ekiplerinden Napoli’ye transfer olması beklenen James, aynı zamanda 10 numara tercihiyle de konuşuluyor.

James, Real Madrid’de ve Kolombiya Milli Takımı’nda 10 numarayı giydi. Bayern Münih’te ise 11 numarayla oynadı, 10 numara Robben’deydi.

Napoli’de ise 10 numara, Diego Armando Maradona’da. Kulüpte büyük başarılara imza atan Arjantinli’nin forması 1991 yılında emekliye ayrıldı.

Maradona’nın oğlu “James’in Napoli’ye gelmesi çok iyi olur. Ama 10 numaraya dokunmasın” dedi.

Maradona’nın 10 numaralı formasını ondan sonra şu ana kadar 1 futbolcu giyebildi. Kulüp, Serie C’de zor durumda mücadele ederken Arjantinli Roberto ‘Pampa’ Sosa, 2006’da Frosinone’ye karşı oynanan final maçında tek maçlığına 10 numarayı giymişti.