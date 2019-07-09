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Bu ismi doğru okuyabilir misin?
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BU İSMİ DOĞRU OKUYABİLİR MİSİN?

Bu ismi doğru okuyabilir misin?

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Mats Seuntjens'in isminin nasıl okunacağı krizini Kızılay sokaklarında çözmeye çalıştık.

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Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile tekrar Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği bu yaz için bir transferi daha bitirdi. 

Buna göre, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens, Kırmızı-Karalı ekibe katıldı. Ancak burada bir sorun vardı; Seuntjens'in ismi nasıl okunuyor?

Bu sorundan yola çıkarak ekibimizden Şeyda Öztürk ile birlikte Kızılay sokaklarına indik. Bakalım; Ankaralı sporseverlerin Mats Seuntjens'in ismi ile imtihanı nasıl olmuş...

Hatırlanacağı üzere geçen sezon Spor Toto Birinci Ligi'nde oynanan maçlar sonuncunda ligi birinci sırada bitiren Gençlerbirliği oradan tekrar Süper Lig'e çıkmıştı.

Sezona Mustafa Kaplan yönetiminde hazırlanan Başkent temsilcisi Mats Seuntjens'in dışında Sefa Yılmaz, Abdoulaye Diallo, Sadio Diallo ve Pierre-Yves Polomat ile sözleşme imzalamıştı. 

Tarihinde iki Türkiye Kupası şampiyonluğu bulanan Gençlerbirliği'nin yeni transferinin ismini ben doğru okurum diyorsanız telefonunuzdan çekip 0312 911 1234 Whatsapp hattımıza gönderebilirsiniz.

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