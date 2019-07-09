Türk Telekom temel taşlarını takımda tutuyor

Geçtiğimiz sezon ligde etkili bir performans gösteren ancak play-offlarda Fenerbahçe Beko’ya elenen Türk Telekom yeni sezona hazırlanıyor.
Alınan duyumlara göre, Başkent ekibi, takımın temel taşlarından T.J Campbell ve Sylen Landesberg ile yola devam kararı alacağı öğrenildi.
Takımda geri kalan oyuncuların durumu hala netleşmemişken birçok oyuncu ile yolların ayrılmak üzere olduğu gündemdeki yerini aldı.
Öte yandan, bazı kaynaklardan alınan bir diğer bilgiye göre, Sylen Landesberg ile İstanbul ekibi Galatasaray Doğa Sigorta’nın ilgilendiği ancak bu transferin olma ihtimalinin düşük olduğu oyuncunun Türk Telekom’da kalacağı belirtildi.
Mavi-beyazlılar, bu sezon Türkiye’yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. A Grubu’nda bulunacak ekibin rakipleri Oostende, Strasbourg, Manresa, Sassri ve Unet Holon olacak.
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