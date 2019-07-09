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Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha
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FENERBAHÇE BEKO'DAN BİR TRANSFER DAHA

Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

Yıldız oyuncuları art arda takıma getiren Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ı da kadrosuna kattı.

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BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe Beko geçtiğimiz sezonu Zalgiris Kaunas'ta geçiren Westermann ile anlaşma sağladı.

Hatırlanacağı üzere Westermann, Zalgiris'in iki sezonluk çıkışında önemli bir söz sahibi idi.

Yaz aylarında Nicolo Melli ve Marko Guduric'i NBA'e gönderen Fenerbahçe Beko sonrasında Avrupa'nın en önemli skorerlerinden Nando De Colo ile anlaşma sağlamıştı. 

 

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