Faik Samed Güneş: ''Şampiyonluk kültürü ile yetiştim''

Şampiyonluk kültürü ile yetişiğini belirten Güneş, Halkbank formasıyla dokuzuncu sezonunu geçirerek bu konuda bir rekora imza attı.
Bu sezon yine Başkent ekibinin voleyboldaki güçlü temsilcilerinden Halkbank forması giyen oyuncunun düşünceleri şu şekildeydi:
“Bana bu şansı veren herkese teşekkür ediyorum. 1993 doğumluyum. 9 yıldır Halkbank camiasının içindeyim. Bu yıl da lig şampiyonluğunun en büyük adaylarından biriyiz. Şampiyonluk kültürünü en iyi bilen kulüplerdeniz. Ben de bu kültürün bir parçasıyım. Çünkü Halkbank’ın altyapısından, bu disiplinle yetiştim. Hedefimizin şampiyonluk olduğundan, Avrupa’da başarıyı yakalayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Takımdaki genç yaşlı, yerli yabancı tüm oyuncuların daha fazla sorumluluk alıp, Halkbank’ın vakarına yakışır bir mücadele sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”
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