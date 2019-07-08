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Murat Ağcabağ'ın basın toplantısı Klasspor TV'de canlı yayında...
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MURAT AĞCABAĞ'IN BASIN TOPLANTISI KLASSPOR TV'DE CANLI YAYINDA...

Murat Ağcabağ'ın basın toplantısı Klasspor TV'de canlı yayında...

Ay sonunda yapılacak kongrede başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, basın mensupları ile bir araya geliyor.

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Transfer yasağı ile boğuşan, ve henüz kadrosunu oluşturamadığı için teknik direktörünü ve kamp programını açıklamayaman Ankaragücü, kongreye gidiyor.

Başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, salı günü saat 10:00'da düzenlenecek basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

10:30'dan itibaren Klasspor TV'den canlı yayınlanacak basın toplantısını, Klasspor internet sitemizden, Facebook, Youtube ve Periscope'da Klasspor TV hesaplarından izleyebilirsiniz.

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