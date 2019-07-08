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Lütfi Çenet'ten bronz madalya
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LÜTFİ ÇENET'TEN BRONZ MADALYA

Lütfi Çenet'ten bronz madalya

Ülkemizi 3 Bant Dünya Kupası'nda temsil eden milli sporcu Lütfi Çenet bronz madalya kazandı.

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Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası sona erdi. Başarılı bir turnuva çıkaran Milli bilardocumuz Lütfi Çenet, yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı. Lütfi Çenet, normal süresi 40-40 biten maçı penaltılarda kaybetti ve Dünya Kupası'nı 3'üncü olarak tamamladı.

Milli sporcumuz Lütfi Çenet bu derecesiyle dünya sıralamasında 23'üncü sıraya yükseldi

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