Lütfi Çenet'ten bronz madalya

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası sona erdi. Başarılı bir turnuva çıkaran Milli bilardocumuz Lütfi Çenet, yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı. Lütfi Çenet, normal süresi 40-40 biten maçı penaltılarda kaybetti ve Dünya Kupası'nı 3'üncü olarak tamamladı.
Milli sporcumuz Lütfi Çenet bu derecesiyle dünya sıralamasında 23'üncü sıraya yükseldi
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