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TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
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TFF'DE KULÜP LİSANS KURULU BELİRLENDİ

TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi.

Kurul şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Ömer Okan Çağlar

Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam

Üyeler: Prof. Murat Atalı, Fatih Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak

Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Erdal Aydın, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu, Cemal Öztürk, Atilla Zaimoğlu

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