TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi.
Kurul şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ömer Okan Çağlar
Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam
Üyeler: Prof. Murat Atalı, Fatih Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak
Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Erdal Aydın, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu, Cemal Öztürk, Atilla Zaimoğlu
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