Avrupa'da transfer rüzgarı sürüyor

İtalya Ligi'nde Romelu Lukaku haberleri transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Inter'in de ilgilendiği Belçikalı santrfor için Napoli, 83 milyon euroluk teklif yaptı. Manchester United'ın futbolcusu hakkında izleyeceği yol haritası ise merak ediliyor.

De Ligt Juventus'a yakın

Juventus, Matthijs de Ligt transferinde mutlu sona yaklaştı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından Hollandalı stoper, Torino ekibinin teklifini kabul etti. Transferin tamamlanması için Ajax'ın kararı bekleniyor.

Inter, Alves'i istiyor

Antonio Conte’yi takımın başına getiren Inter, sağ bek transferi için harekete geçti. Milano ekibinin hedefinde Dani Alves var.

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran ve Kupa Amerika'da iyi bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun Inter'in teklifini kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Roma'dan rekor transfer

Milli yıldız Cengiz Ünder'in takımı Roma, rekor bir transfere imza attı. İtalya temsilcisi, Real Betis'in İspanyol kalecisi Pau Lopez'i 28 milyon euro ödeyerek renklerine bağladı. 24 yaşındaki eldiven, kulüp tarihinin en pahalı kalecisi olarak da tarihe geçti.

El Shaarawy'i Çin'e gitti

Roma ayrıca, Stephan El Shaarawy'i Shanghai Shenhua'ya sattı. Çin ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödedi. Shanghai'ın ayrıca Napoli'nin 32 yaşındaki yıldızı Jose Callejon'a da teklif götürdüğü iddia edildi.

Leicester'dan şok fiyat

Stoper takviyesi yapmak isteyen Manchester City, Leicester’ın Harry Maguire için 100 milyon euro istemesi üzerine hedef değiştirdi. İngiliz stoperin alternatifini Bournemounth’ta bulan City, Nathan Ake'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki futbolcu için kulübü 44 milyon euro talep ediyor.

Atletico Madrid hız kesmiyor

Atletico Madrid, Atletico Paranaense'nin Brezilyalı sol beki Renan Lodi'yi de renklerine bağladı. 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 25 milyon euro ödendi. Joao Felix, Marcos Llorente, Felipe, Hector Herrera'yı transfer den İspanyol ekibi, Alvaro Morata'nın da bonservisi aldı.

Dos Santos ülkesine döndü

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Giovanni Dos Santos, ülkesine döndü. Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren Meksikalı futbolcu, Club America ile anlaştı 30 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.