“Deniz için resmi teklif henüz gelmedi”

Bedir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Deniz Türüç’ü kadrolarında görmek istediğini fakat resmi bir teklif henüz gelmediğini söyledi:
“İstanbul’daki üç büyük kulübümüz Deniz’i istiyor. Avrupa’dan da istiyorlar. Ama henüz masamıza gelen bir teklif yok. Bekliyoruz. İyi bir teklif olursa konuşuruz yoksa Deniz Türüç takımda mutlu. Sadece bizle görüşmek istediklerini söylediler ama şu ana kadar henüz rakam hiç konuşulmadı. Yazılı olarak bir teklif gelmedi. Deniz Türüç izinli. O da yakında takıma katılacak”
Bedir, yurt dışı teklifleri hakkında ise “Menajerler ‘eğer bu rakama vereceksiniz, biz o fiyata yurt dışına göndeririz” diyorlar. Deniz de ilk yurt içi teklifleri bekliyor. Olmazsa yurt dışına göndeririz” dedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.