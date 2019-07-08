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“Deniz için resmi teklif henüz gelmedi”
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“DENİZ İÇİN RESMİ TEKLİF HENÜZ GELMEDİ”

“Deniz için resmi teklif henüz gelmedi”

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferde çok konuşulan futbolcuları Deniz Türüç hakkında TRT SPOR’a konuştu.

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Bedir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Deniz Türüç’ü kadrolarında görmek istediğini fakat resmi bir teklif henüz gelmediğini söyledi:

“İstanbul’daki üç büyük kulübümüz Deniz’i istiyor. Avrupa’dan da istiyorlar. Ama henüz masamıza gelen bir teklif yok. Bekliyoruz. İyi bir teklif olursa konuşuruz yoksa Deniz Türüç takımda mutlu. Sadece bizle görüşmek istediklerini söylediler ama şu ana kadar henüz rakam hiç konuşulmadı. Yazılı olarak bir teklif gelmedi. Deniz Türüç izinli. O da yakında takıma katılacak”

Bedir, yurt dışı teklifleri hakkında ise “Menajerler ‘eğer bu rakama vereceksiniz, biz o fiyata yurt dışına göndeririz” diyorlar. Deniz de ilk yurt içi teklifleri bekliyor. Olmazsa yurt dışına göndeririz” dedi.

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