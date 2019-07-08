﻿
Ankaragücü'nde Murat Ağcabağ üyeliğe geri döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE MURAT AĞCABAĞ ÜYELİĞE GERİ DÖNDÜ

Ankaragücü'nde Murat Ağcabağ üyeliğe geri döndü

Ankaragücü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Murat Ağcabağ'ın üyeliğine tekrar kabul edildiğini ifade etti.

1345 Okunma

Geçtiğimiz sezon ligi orta sıralarda bitiren ve bu sezona hazırlanmaya başlayan Ankaragücü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığı ifade edilirken dernek üyeliğine son verilen Murat Ağcabağ'nın tekrar üyeliğine kabul edildiği ve böylelikle Başkan Adaylığını resmen açıklayabileceği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Ankaragücü Yönetim Kurulu, Murat Ağcabağ'ın dernek üyeliğini yaşanan olaylar sonra sona erdiği açıklanmıştı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

''Yönetim Kurulu olarak, gelişen süreç içerisinde kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi ve kulübümüze katkı sağlayacak insanların önünü açmak adına Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldık. Aylardır yazılı ve görsel basın aracılığı ile başkan adayı olduğunu dile getiren şahsın, yapmış olduğu disiplinsiz davranışlarından dolayı dernek üyeliğine son verilmişti.

Ankaragücü’nden nemalanan kendilerinin ve adaylarının vizyon sahibi olduğunu iddia eden avantacılar sosyal medya ve basında uzun zamandır yer bulmaktadır.

2013 yılından bu güne kadar elde ettiğimiz başarıları göz ardı ederek camiada Yönetim Kurulumuzu itibarsızlaştırmaya çalışan, her olayı kaos ortamı gibi göstermeye uğraşan, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan kişiler yine bu çalışmalarına devam etmektedir.

Her şey Ankaragücü için ilkesi ile hareket eden Yönetim Kurulumuz, yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda, demokratik bir yarış ortamının sağlanması ve de vaat ettiği nakdi bağışı ve diğer çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için başkan adayı olabilmesi adına başkan adayı olan şahsın üyelikten çıkarılma ile ilgili Yönetim Kurulu kararını Yönetim Kurulumuz iptal etmiştir. Dernek üyeliğine tekrardan kabulü sağlanmış olup Olağanüstü Genel Kurulda başkan adayı olabilme imkânı oluşmuştur.

Demokrasiye olan inancımız tamdır. Sandıkta demokrasi tecelli edecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde Ankaragücümüz’e yakışır bir genel kurul gerçekleşmesi temennimizdir.''

MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİM KURULU
Murat Ağcabağ'ın basın toplantısı Klasspor TV'de canlı yayında...
7
Mehmet Yiğiner: "Bu koltuklar kimsenin babasından kalmadı!"
7
Murat Ağcabağ, 9 Temmuz'da adaylığını açıklıyor
11
Mehmet Yiğiner: "Biz, bu kongreyi muhalefet için yaptık!"
Ankaragücü'nde genel kurulun gündem maddeleri
3
Mehmet Yiğiner: "Altay Bayındır, Fenerbahçe'de!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Eski sag Kanat
8 Temmuz 201916:07
Baskan olana kadar Altay gitti,Orgill ve Canterosu Gazisehire verecek Yiginer.
1
Serdar06
8 Temmuz 201914:26
Başkan adayına avantacı diyorlar. Avanta almış da ne almış. Acaba yönetimde olup da 13 bin oureucuk futbolcu alacğını ödeyemeyen zatlar avanrtacı olmasın acaba. İş yapamayan gider yapack gelir. Mevcut yönetim yapabilseydi kulüp bu halde olmazdı. Tamam önceden hükümetimizin desteğil ile bişeyler yaptılar. Ama artık yapamıyorlar. Bırakmaları en hayırlı karar olur kendileri ve kulüp için.
﻿