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Mete Gazoz yine altın madalyanın sahibi oldu
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METE GAZOZ YİNE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Mete Gazoz yine altın madalyanın sahibi oldu

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 2019 Okçuluk Dünya Kupası’nda çifte madalyanın sahibi oldu!

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İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık sponsoru olduğu Milli sporcumuz Mete Gazoz; 1-7 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası’nın 4. ayağında klasik yay erkekler finalinde, birinci olarak altın madalyayı kazandı.

Final etabında Güney Koreli rakibi Bae Jaehyeon’u 6-0 mağlup ederek birinci olan Gazoz, klasik yay erkekler takımda da ekip arkadaşlarıyla birlikte mücadele ederek çifte madalyanın sahibi oldu. Okçumuz, geçtiğimiz yıl yine Berlin'de yapılan 4. ayak yarışmalarında da altın madalya ile ülkemize geri dönmüştü.

 

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