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EuroLeague'de transferler art arda geldi
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EUROLEAGUE'DE TRANSFERLER ART ARDA GELDİ

EuroLeague'de transferler art arda geldi

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi takımları transferde hız kesmiyor. Son şampiyon CSKA Moskova, oyun kurucu Janis Strelnieks'i kadrosuna kattı. Olympiakos ise Brandon Paul ile anlaştı.

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Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar sezon öncesi kadrolarını güçlendiriyor.

De Colo ve Higgins gibi yıldızlarını kaybeden son şampiyon CSKA Moskova, kadrosuna Olympiakos'tan Janis Strelnieks'i kattı. Rus ekibi, 28 yaşındaki Letonyalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Oyun kurucu olarak görev yapan Janis Strelnieks'i, geçen sezon Olympiakos ile Avrupa Ligi'nde 8,8 sayı ve 2 asist ortalamaları tutturdu.

Geçen sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Olympiakos ise Brandon Paul ile anlaştı.

En son Çin Ligi'nde forma giyen Paul, sezonu 28, 4 sayı, 9, 1 ribaund ortalamaları ile kapattı.

NBA tecrübesi de bulunan 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncu, 2017 yılında Anadolu Efes forması giymişti.

Yeniden Avrupa Ligi'ne dönen Kızılyıldız ise kadrosunu tecrübeli isim James Gist ile takviye etti.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gist, son 6 sezonunu Panathinaikos'ta geçirmişti.

32 yaşındaki oyuncu, Kızılyıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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