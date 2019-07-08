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Ekpe Udoh Çin'e gitti
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EKPE UDOH ÇİN'E GİTTİ

Ekpe Udoh Çin'e gitti

Transfer döneminde adı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile anılan Ekpe Udoh, kararını verdi. Yıldız basketbolcu, gelecek sezon kariyerine Çin'de devam edecek.

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NBA'de Utah Jazz ile olan kontratı sona eren Ekpe Udoh'un gelecek sezon nerede oynayacağı belli oldu.

32 yaşındaki basketbolcu, Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncu, bu sözleşmeyle adını Çin Ligi'nin en pahalı oyuncuları arasına yazdırdı.

2015-2017 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Udoh, sarı-lacivertlilerin Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasında da önemli rol oynamıştı.

Transfer döneminde Avrupa'dan birçok takımla adı anılan Udoh, istediği rakamı alamaması ve Fenerbahçe'nin de Lauvergne'i takımda tutması sonucunda Çin'den gelen teklifi kabul etti.

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