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Kadınlarda Avrupa Şampiyonu İspanya
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KADINLARDA AVRUPA ŞAMPİYONU İSPANYA

Kadınlarda Avrupa Şampiyonu İspanya

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda finalde Fransa'yı yenen İspanya şampiyon oldu.

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Bu sene Sırbistan'da düzenlenen ve Türkiye'nin henüz grup aşamasında veda ettiği turnuvada gülen taraf son dört şampiyonanın üçünde olduğu gibi İspanya oldu.

Finalde ezeli rakiplerinden Fransa ile karşı karşıya gelen İspanya karşılaşmadan 20 sayı farkla 86-66 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürdü.

Bu sonuça Fransa ikinci sırada kalıp gümüş madalyayı alırken bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Sırbistan, Büyük Britanya'yı yenip bronz madalyanın sahibi olmuştu. 

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