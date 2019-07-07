Kadınlarda Avrupa Şampiyonu İspanya

Bu sene Sırbistan'da düzenlenen ve Türkiye'nin henüz grup aşamasında veda ettiği turnuvada gülen taraf son dört şampiyonanın üçünde olduğu gibi İspanya oldu.
Finalde ezeli rakiplerinden Fransa ile karşı karşıya gelen İspanya karşılaşmadan 20 sayı farkla 86-66 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürdü.
Bu sonuça Fransa ikinci sırada kalıp gümüş madalyayı alırken bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Sırbistan, Büyük Britanya'yı yenip bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.