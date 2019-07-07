Kadınlarda Avrupa Şampiyonu İspanya

Bu sene Sırbistan'da düzenlenen ve Türkiye'nin henüz grup aşamasında veda ettiği turnuvada gülen taraf son dört şampiyonanın üçünde olduğu gibi İspanya oldu.

Finalde ezeli rakiplerinden Fransa ile karşı karşıya gelen İspanya karşılaşmadan 20 sayı farkla 86-66 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürdü.

Bu sonuça Fransa ikinci sırada kalıp gümüş madalyayı alırken bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Sırbistan, Büyük Britanya'yı yenip bronz madalyanın sahibi olmuştu.