Ankara Motosiklet Festivali, Çamlıdere'de yapıldı

Ankara Motorsiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde düzenlediği festival ile büyük bir heyecan oluşturdu.



Çamlıdere halkının büyük bir ilgi gösterdiği etkinlik, Perşembe gübü başladı ve Pazar günü son buldu.



3 gün boyunca motor sesleri ile yankılanan bu önemli festival, ileriki günlerde Eskişehir, Bursa, Balıkesir ve Kuşadası'nda devam edecek.



"Quick Sigorta olarak Motosiklet dünyası için farkındalık oluşturduk"



Motorsiklet dünyasının en büyük destekçilerinden olan Quick Sigorta'nın Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Quick Sigorta, kurulduğu günden beri Motorsiklet dünyasının ve motorsikletçilerin yanında yer almıştır. Geçen yıllardan beri birçok festivalde ve fuarda onların yanında olduk. Bu sezonu da Ankara'da açtık ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. " dedi.



Motorsiklet dünyasına verilen destekle farkındalık oluşturduklarını aktaran Yaşar, "Yaptığım çalışmalarda 'Motorcuyu fark et' sloganı ile farkındalık oluşturuyoruz. İstanbul, Antalya ve birçok ilde, bu sloganı içerene görseller ile insanlara ulaşıyoruz. Sadece festivallerde değil, tüm alanlarda motorsikletçilerin yanındayız. Bunu, sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.



"Büyükşehir olarak üzerimize düşeni yapacağız"



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekili görevini yürüten Berkay Gökçınar, "Çamlıdere'de düzenlenen bu festivali, gelecek yıllarda uluslararası bir boyuta getirmeyi düşünüyoruz. Ankara'nın artık vizyonu değişiyor. Ankara artık, motorsikletçilerin de başkenti olacak. Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla gelecek sene daha geniş çaplı bir organizasyon yapacağız.