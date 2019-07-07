Fenerbahçe, Vedat Muriç'i resmen açıkladı!

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayalkırıklığına uğratan Fenerbahçe bu sezona art arda transferler ile girmeye devam ediyor.

Max Kruse, Allahyar gibi transfer ile adından söz ettiren İstanbul ekibi şimdi ise Rizespor'dan Vedat Muriç'i resmen renklerine kattığını açıkladı.

Sarı Lacivertli ekip 25 yaşındaki oyuncu ile anlaştığını resmi Twitter hesabından duyurdu.