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Messi'den Copa America'ya ağır eleştiri
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MESSİ'DEN COPA AMERİCA'YA AĞIR ELEŞTİRİ

Messi'den Copa America'ya ağır eleştiri

Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

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Arjantin'in Şili'yi 2-1 yenerek Copa America üçüncüsü olduğu maça Messi-Medel kapışması damga vurdu. Mücadelenin 37. dakikasında Gary Medel ile tartışmasının ardından hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılan Lionel Messi, maçın ardından düzenlenen madalya seremonisine katılmadı.

Bu turnuvanın tamamen Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık

Arjantinli yıldız, maçın ardından organizasyonla ilgili de sert açıklamalarda bulundu.Messi, "Bu turnuvanın tamamen Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim; çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim" dedi.

Söylediklerinin tepki çekmesinin 'umrunda olmadığını' söyleyen yıldız futbolcu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu yaşananların tümü Brezilya ile ilgili söylediklerim yüzünden yaşandı. Söylediklerim başıma bela oldu. Hakemler çok yanlış kararlar aldılar ve VAR'a bile gitmediler. Her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı."

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