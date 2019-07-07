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Türkiye, Milletler Ligi’ni dördüncü bitirdi
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TÜRKİYE, MİLLETLER LİGİ’Nİ DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ

Türkiye, Milletler Ligi’ni dördüncü bitirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının üçüncülük maçında Çin'e 3-1 yenildi.

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Ay-yıldızlılar, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında ev sahibi takım ile karşılaştı.

Türkiye, müsabakadan 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Çin bronz madalyanın sahibi olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.

Türkiye, geçen yıl organizasyonunun finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalya almıştı.

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