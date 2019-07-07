Türkiye, Milletler Ligi’ni dördüncü bitirdi

Ay-yıldızlılar, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında ev sahibi takım ile karşılaştı.
Türkiye, müsabakadan 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Çin bronz madalyanın sahibi olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.
Türkiye, geçen yıl organizasyonunun finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalya almıştı.
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