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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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SİVASSPOR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Antrenmanda kırmızı-beyazlıların yeni transferleri Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano da yer aldı.

Kampın ilk gününü geride bırakan Sivasspor, 7 Temmuz Pazar günü çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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