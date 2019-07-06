Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Antrenmanda kırmızı-beyazlıların yeni transferleri Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano da yer aldı.
Kampın ilk gününü geride bırakan Sivasspor, 7 Temmuz Pazar günü çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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