Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, top kapma, top sürme ve tek pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenman, rakip sahada pres, yarı sahada çift kale maç, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.
Topuk Yaylası'na gelen sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı izledi. Comolli'nin teknik heyet ve futbolcularla sık sık futbolcular ve Ersun Yanal ile sohbet ettiği görüldü.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, yarın Türkiye'nin her bölgesinden "Fenerbahçeliler Buluşması" adı altında Topuk Yaylası'na taraftarların geleceği, antrenmanın da taraftara açık olacağı öğrenildi.
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