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Türkiye yarı finalde Brezilya'ya mağlup
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TÜRKİYE YARI FİNALDE BREZİLYA'YA MAĞLUP

Türkiye yarı finalde Brezilya'ya mağlup

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının yarı finalinde Brezilya'ya 3-0 yenildi.

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Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, müsabakadan 23-25, 15-25 ve 10-25'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye'nin üçüncülük maçındaki rakibi ABD ile Çin arasında bugün oynanacak karşılaşmanın sonucuna göre belli olacak.

Finale yükselen Brezilya, ABD ile Çin maçının galibiyle şampiyonluk, milliler ise bu karşılaşmanın kaybedeniyle üçüncülük için mücadele edecek.

Şampiyonluk maçı yarın saat 14.30'da, üçüncülük karşılaşması ise saat 10.00'da başlayacak.

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