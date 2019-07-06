PSV gençlik akademisinde devrim

PSV Eindhoven, gelişmiş gözlemcilik ağı ve kurnaz transferlerle tanınan bir kulüp.



1988 yılında Brezilyalı Romario ve 6 yıl sonra da Ronaldo transferleri gibi tartışmasız dünyanın en iyi yeteneklerini tespit etmekle kalmayıp aynı zamanda onları en üst düzey çıkarmaları kulübün yeteneklerinin mükemmel bir örneği.



Ancak değişen Bosman kuralları ve Avrupa’nın önde gelen liglerindeki yayın gelirlerinin artmasıyla birlikte Erediviese, 90’lı yılların ortasından itibaren eski cazibesini yitirdi.



Neymar ve Vinicius Jr. gibi oyuncular kısa bir süre önce PSV’ye rahatça transfer olabilirlerdi fakat Barcelona ve Real Madrid, elini çabuk tutarak PSV, daha transfer etmeyi bile hayal etmeden önce iki yıldızı da kadrolarına kattı.



Hollanda ekibi, 2017 yılında genç yıldız Hirving Lozano’yu transfer etmeyi başardı ancak Meksikalı futbolcu Romario ve Ronaldo seviyesinde değil.



PSV’nin artık bu tarz fenomen oyuncuları kadrosuna katamaması kulübün uzun vadede stratejisini değiştirmesine neden oldu.



Kulüp, artık dünyanın farklı yerlerinden en iyi yetenekleri transfer etmek yerine, kendi yıldızlarını yetiştirmeye karar verdi ve bu yönde 'kusursuz' bir sistem kurdu.



Gençlik akademilerini günden güne daha da iyi bir hale getirmeye uğraşan kulüp, akademi için yeni bir bina üzerinde de çalışıyor.



PSV Akademisi, 2007–2010 yıllarında yükselmeye başladı. Akademideki her antrenör çıtayı bir üst seviyeye çıkaracak program uyguladı.



Bu değişimin ilk meyvelerinden birisi 2011-2012 yılında A takımla maçlara çıkmaya başlayan Memphis Depay.



Yıldız futbolcu, PSV’nin 2014-2015 yılındaki Erediviese şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve sonraki sezon 34 milyon euro’ya Manchester United’a kulüp için rekor ücretle transfer oldu. Depay o sezon hem gol kralı hem de yılın oyuncusu ödülünü kazanmıştı.



PSV, genç oyuncularına 16-17 yaşında A takımda fırsat veriyor. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde süre alan futbolcular, önemli deneyimler kazanıyor ve kendilerini geliştiriyor.



Memphis’in ardından daha birçok akademi mezunu futbolcu, A takımda kendine yer buldu. Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix, Steven Bergwijn, Mohammed Ihattaren, Michal Sadilek, ve Cody Gakpo bu isimlerden bazıları.



Steven Bergwijn bu sezonki etkileyici performansıyla kulübe yüklü miktarda para kazandıracak gibi gözüküyor.



Bergwijn daha genç yaşlarda Eindhoven ve Amsterdam arası seyahat ederken, bir başka akademi mezunu olan Zoet ise kulübe daha yakın olmak için memleketi Veendam’dan ayrıldı ve başka bir ailenin yanına yerleşti.



17 yaşındaki Ihattaren, PSV’nin eğitim alanı olan De Herdgang’a son yıllarda ayak basan en yetenekli futbolcu olarak değerlendiriliyor.



Küçük yaşlardan beri PSV forması giyen Ihattaren, bu sezon Erediviese’de forma giymeye başladı.



Bir başka genç oyuncu olan Amerikalı Ledezma da Bergwijn ve Ihattaren’in izinden gidiyor.



Yaratıcı orta saha oyuncusu Ocak 2019’da ABD’den ayrılıp PSV’nin U19 takımına katıldı.



Ledezma maçta fark yaratabilen, hızlı düşünen, skora katkı yapabilen ve takım arkadaşlarına şans yaratabilen gelecek vaad eden genç bir yetenek.



PSV, akademisinden yetiştirdiği yeteneklerle Erediviese’de yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri durumunda.



Bununla da yetinmeyen kulüp Ağustos ayında De Herdgang’da genç futbolcularını daha iyi geliştirebilmek adına yeni bir bina açacak.



Yüksek teknolojiye sahip olan bina için kulüp büyük yatırım yaptı.



PSV artık farklı ülkelerden büyük yetenekleri satın almak yerine kendi süper starlarını üreten bir kulüp.



PSV’li gençler artık Ronaldo’yu değil kulüp rekorunu kıran Memphis’i örnek alıyor…



Yazı: Serdar Sarı - TRT SPOR