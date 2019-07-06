Gençlerbirliği, ilk etabı tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, Erzurum kampı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde, Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başladı.
Daha sonra denge çalışması ile süren antrenman son bölümde yapılan dayanıklılık koşusu ile son buldu.
Başkent ekibi, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum’a geçecek ve Erzurum’ilk antrenmanını Pazartesi sabahı gerçekleştirecek.
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