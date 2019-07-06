﻿
Fenerbahçe'de Kolarov bekleyişi
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE'DE KOLAROV BEKLEYİŞİ

Fenerbahçe'de Kolarov bekleyişi

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Kolarov, kulübünden bonservisini almaya çalışıyor.

185 Okunma
 

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için bekleyişini sürdürüyor. Sırp futbolcu, Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile bir görüşme yaptı.

Kolarov, sarı lacivertli takıma gitmek istediğini iletti. Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu, en az iki yıllık sözleşme daha istiyor.

Fenerbahçe’nin teklifini kabul eden tecrübeli sol bek, İtalyan ekibinden bonservisinin verilmesini talep etti. Roma’nın artı bir yıl daha sözleşme teklifi gelmesi halinde, Kolarov'un bunu değerlendirebileceği öğrenildi.

Ancak bu ihtimalin düşük olması nedeniyle, Sırp futbolcu önünün açılmasını istiyor. Topuk Yaylası’ndaki kampa başlayan Fenerbahçe ise bir an önce bu transferin netleşmesini bekliyor.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Ersun Yanal kampı değerlendirdi
Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko'da
2
Mehmet Yiğiner: "Altay Bayındır, Fenerbahçe'de!"
Garry Rodrigues Fenerbahçe'de
Nando De Colo Fenerbahçe Beko yolunda!
U21 Ligi neden kaldırıldı?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿