Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüde 32 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Beko formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Öte yandan THY Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı Fenerbahçe'nin De Colo transferini "Fenerbahçe'den büyük hamle. Yıldız oyun kurucu Nando De Colo imzaladı." ifadeleriyle duyurdu.
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