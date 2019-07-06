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İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor
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İTALYA MERİH DEMİRAL'I KONUŞUYOR

İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor

Merih Demiral'ın Juventus'a transferi, İtalyan basınında da yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen gazeteleri, milli oyuncumuz için övgü dolu ifadeler kullandı.

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Merih Demiral’ın Sassuolo’dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus’a transfer olması İtalya'da geniş yer buldu.

Yüksek tirajlı Corriere dello Sport gazetesi, “Demiral'dan beş yıllık sözleşme” başlığı altında, "Juventus defansta duvarı yükseltiyor, işte Merih Demiral, siyah beyazlı takımın tarihindeki ilk Türk oyuncu ve bu oyuncu için Sassuolo ile uzun bir süre önce ön anlaşma gerçekleşmişti. Sadece resmileşmesi kalmış ve o da gerçekleşerek bu oyuncuyu Juventus renklerine dahil etti. Yetenekli oyuncu Juventus ile 5 yıllığına anlaştı. Sarri'nin programına hemen dahil olacak oyuncu herhangi bir takıma daha tecrübe  kazanması için gönderilmeyecek. Bu genç oyuncuya duyulan güven çok büyük" ifadesi kullanıldı.

"Ocak ayında İtalya Serie A'ya transfer olan genç oyuncu kısa sürede bir çok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.Güçlü fiziği hızlı oyunu, sahip olduğu güçlü kisiligi ile Türk oyuncu kısa sürede Chiellini ve Bonucci ile tecrübe kazanarak daha da iyi olacaktır" yorumu yapıldı.

La Gazzetta dello Sport ise ”Demiral 18 milyon euroya resmileşti” baslığı altında "Sarri icin yeni bir savunma oyuncusu var yetenekli Merih Demiral, etkiliyeci oyun tarzı güçlü fiziği ile kısa sürede Juventuslu kulüp yöneticilerinin dikkatini çekti ve kendisi ile 5 sezonluğuna anlaşma yapıldı.Türk oyuncu ile Juventus'un defansı daha da saglamlaştı en üst seviyede kaliteli isimler siyah beyazlı ekibin defansını koruyacak" şeklinde ifadeler yer aldı. 

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