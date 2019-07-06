﻿
Adanaspor'dan sağ bek transferi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANASPOR'DAN SAĞ BEK TRANSFERİ

Adanaspor'dan sağ bek transferi

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

208 Okunma
 

Kulübün açıklamasına göre, geçen sezon Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'ün 23 yaş altı takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serdar, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Bingöl, hedefleri olan bir takıma geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en rahat Adanaspor'da oynayabileceğimi düşündüğüm için burayı seçtim. Burada iyi işler yapıp, Adanaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyorum. Kendime güvenim tam. Burası hedefleri olan bir camia. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen herkese, başta Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür ederim."

ETİKETLER #Adanaspor
U21 Ligi neden kaldırıldı?
U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
Adanaspor'un yeni sezon mesaisi
1
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿