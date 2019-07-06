Kawhi Leonard kararını verdi

Geçtiğimiz sezon NBA ekiplerinden Toronto Raptors ile şampiyon olan Kawhi Leonard gelecek sezon Los Angeles Clippers forması giyecek.

ESPN yazarı Adrian Wojnarowski'nin aktardıklarına göre Kawhi yanına bir diğer All-Star oyuncu Paul George'u da aldı.

Böylelikle gelecek sezon Los Angeles Clippers takımında Kawhi Leonard ve Paul George yan yana oynayacaklar. Bu da büyük bir rekabetin habercisi olacak gibi duruyor.

Çünkü Los Angeles şehrinin bir diğer takımı olan Los Angeles Lakers kadrosuna LeBron James ve Anthony Davis'i katarak önemli bir avantaj elde etmişti.