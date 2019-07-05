Selçuk Şahin: ''Gençlerbirliği'nin kararı beni üzdü''

BeIN Sports'a açıklamalarda bulunan Şahin, Gençlerbirliği'ni çok sevdiğini ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl varken yönetimin kendisi hakkında yaptığı açıklamaları görünce üzüldüğünü söyledi.

Alt ligi düşünmediğimi söylemiştim ancak Gençlerbirliği olunca farklı baktım

İlk başlarda Gençlerbirliği sürecini anlatan Selçuk Şahin: ''Kötü durumdan kurtulmak için adına bazı adımlar atıldı. Bizi de oraya çağırdılar. Biz orada çok güzel bir sezon geçirdik ve altı ay gibi bir sürede ikinci yarıda 32 puan topladık, ligi 10. sırada bitirdik. İkinci sene yine orada çok iyi geçti ve 8. sırada bitirdik. Ondan sonra kulüple yollarımız ayrıldı ben Göztepe'ye gittim. İşte maalesef Gençlerbirliği küme düştü. Göztepe ile çok başarılı bir sezon geçirdik ve ligi altıncı bitirdik. Gençlerbirliği küme düştükten sonra bize tekrar görev verilmek istendi. Normalde ben alt ligi düşünmediğimi kendilerine söylemiştim ama tabii konu Gençlerbirliği olunca farklı baktım. Sevdiğim, değer verdiğim insanlar var orada. Gençlerbirliği ciddi bir kulüp, oynadığı lig ne olursa olsun. Öncelikle bir tereddüt ile yaklaştım sonrasında oraya gitmenin, bir şampiyonluk kazanmanın önemli olacağını düşündüm ve görevi kabul ettik geldik Gençlerbirliği'ne. 30 maça yakın oynadık ve önemli katkılarımız oldu. Biz hem saha dışı hem saha içi abilik yaparak ve mücadele ederek emek verdik ve şampiyon olduk.

Sözleşmemiz uzarken böyle bir karar alınması beni üzdü

Gençlerbirliği ile geldiği son durumu değerlendiren tecrübeli oyuncu: ''1+1 sözleşmemiz vardı ve şampiyon olduğumuzda bir yıl uzuyordu bu sözleşme otomatik olarak. Geçen haftaya kadar benim kafamda hiç böyle bir plan yoktu. Böyle bir olayın oluşacağını hiç düşünmemiştim. Benim kafamda bir sene daha süper ligde oynayarak bitirme düşüncesi vardı. 38 yaşındayım seneye 39 olacak. Süper Lig seviyesinde oynayarak takımıma saha içi ve saha dışında yardımcı olmak sonrasında yönetimde hocalık olur yardımcılık olur kendi kendime planlar yaparken geçen hafta kulüpten böyle bir açıklama ile bana geldiler. Çok üzüldüm, çok şaşırdım. Bu açıklamayı kabul edemiyorum, onu söyleyeyim. Gençlerbirliği'nde bize iki kere görev verdiler. Birinde küme düşme potansındayken ve çok başarılı işler yaptık orada. Ondan sonra bir şekilde anlaşamadık onu kabul edebilirim ancak tekrar geldik şampiyon olduk, sıkıntılar geçtik. Tam sözleşmemiz uzarken böyle bir karar alınması beni üzdü. Gençlerbirliği camiasına bana göre yakıştıramadığım bir karar oldu. Bu beni üzdü. Sözleşmem orada devam ediyor. 38 yaşındayım ve henüz böyle bir olay yaşamadım.

Gençlerbirliği camiasına yakışmadı ancak gerçekten çok sevdiğim bir kulüp

Son olarak gelecek hakkında konuşan Selçuk Şahin: ''Futbol adına tecrübeliyim ancak böyle durumlarda tecrübesizim. Sözleşmem devam ederken böyle bir açıklamayı ilk defa yaşıyorum. Nasıl bir davranış içinde olacağım ya da ne yapacağımı bilmiyorum. Bazen genç takım arkadaşlarıma soruyorum siz bunları yaşadınız mı? şeklinde onlar, abi biz sana söyleyeceğiz diye muhabbetler döndürüyorlar. Bu haberlerden sonra teklifler geldi Şimdi hedefi olan bir takıma gidip bunları gerçekleştirebilirim. Ya da Gençlerbirliği kulübü bize bir yer gösterir, bir yer verir idman yaparız ya da nasıl bir karar alırlar bilmiyorum. ''Orada iki buçuk sene oynadık. Düştükten sonra geldik şampiyon yaptık karşılığında böyle bir sonuç beni üzdü.'' Ben başka bir hukukumuz var diye düşünürken böyle bir karar alınması üzdü. Canları sağolsun. Yine bir gün görev vermek isterlerse gelir elimizden geleni yaparız. Gerçekten çok değer verdiğim sevdiğim bir kulüp. Umarım doğru kararlar verirler. Ben kendi adıma üzgünüm, oradaki tüm arkadaşlarım da beni arayıp üzgün oldukları söylediler. Ancak büyüklerimizin kararı yapacak bir şey yok.''

KLASSPOR ÖZEL HABER - MERT İŞLEYEN