Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 4-3 geçerek şampiyon olan lacivert-beyazlıların bayrağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Tarihi Yarımada'ya bakan tarafında dalgalanmaya başladı.
Bayrak, 9 Temmuz'a kadar köprüde asılı kalacak.
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