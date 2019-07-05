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Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı
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ANADOLU EFES BAYRAĞI KÖPRÜYE ASILDI

Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 4-3 geçerek şampiyon olan lacivert-beyazlıların bayrağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Tarihi Yarımada'ya bakan tarafında dalgalanmaya başladı.

Bayrak, 9 Temmuz'a kadar köprüde asılı kalacak.

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