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Murat Ağcabağ, 9 Temmuz'da adaylığını açıklıyor
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MURAT AĞCABAĞ, 9 TEMMUZ'DA ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

Murat Ağcabağ, 9 Temmuz'da adaylığını açıklıyor

Ankaragücü’nde 22-30 Temmuz tarihinde yapılacak olağanüstü kongre öncesinde, başkan adayı Murat Ağcabağ’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü’nde 22-30 Temmuz tarihinde yapılacak olağanüstü kongre öncesinde, başkan adayı Murat Ağcabağ’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Adaylık süreci ile ilgili açıklamasını 9 Temmuz 2019 tarihinde basın önünde yapacağını duyuran Murat Ağcabağ, proje tanıtım ve strateji toplantı ile camiamıza her şeyi açıklayacaklarını aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan adayı Murat Ağcabağ’ın ifadeleri şu şekilde:

“Öncelikle ilki 22.07.2019 çoğunluk sağlanamazsa 30.07.2019 tarihinde gerçekleşecek Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Toplantısının camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Adaylık süreci ile ilgili proje tanıtım ve strateji toplantımızı 09.07.2019 Salı 10.00’da Crowne Plaza Otel’de yapacağımızı ifade ederken birkaç önemli konuya da dikkat çekmek istiyorum. Bugün sosyal medyada yer alan “Altay Bayındır’ı sattık” şeklindeki haberleri şaşkınlıkla takip ediyoruz. Genel kurul kararı almış bir kulübün teknik direktörü belirsizken, oyuncuları tek tek sözleşmelerini fesih edip ayrılırken, transfer yasağı devam ederken takımın son yıllardaki en değerli futbolcusunu yangından mal kaçırır alelacele satmaya çalışmak kabul edilemez bir durumdur. Oyuncuya baskı kurarak bu transferi gerçekleştirmek isteyenlerin çabalarını camiamızın takdirine bırakırken, futbol ailesine de şu mesajı vermek istiyorum; Ankaragücü Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biridir. Her kulübün yaşayabileceği ekonomik sıkıntıları adeta bir fırsat gibi değerlendirmek yakışık almaz bir durumdur. Genel kurulumuzun sonucunu beklemeden sözleşmesi devam eden oyuncularımızla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmaması bundan sonraki ilişkiler açışından belirleyici olacaktır. “

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musa
5 Temmuz 201917:38
ilk önce ak parti den istifa etmeli. http://www.akpartiankara.org.tr/akkadro/profile/11826326
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