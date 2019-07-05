﻿
Galatasaray'da Diagne sıkıntısı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA DİAGNE SIKINTISI

Galatasaray'da Diagne sıkıntısı

Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı yaşanıyor. Al Nasr kulübünün önerisini kabul etmeyen Senegalli golcü için başka teklifler bekleniyor.

142 Okunma
 

Mbaye Diagne, Galatasaray'ın planlarını bozdu.

UEFA ile yapılan anlaşmaya göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcusu için 12 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Nasr Kulübü ile anlaşmıştı.

28 yaşındaki santrfor, Al Nasr'ın 2 milyon 400 bin euro'luk teklifini kabul etmeyince, görüşmeler tıkandı.

Arabistan ekibinin önerdiği rakamı Galatasaray'dan da kazandığını belirten Senegalli oyuncunun, "O para için neden İstanbul'dan ve Galatasaray'dan vazgeçeyim? Aynı parayı zaten burada da kazanıyorum" dediği öğrenildi.

İki kulüp arasındaki temaslar sürerken, Diagne'nin menajeri Arabistan'da pazarlık masasında fiyatı yükseltmeye çalışıyor.

Mbaye Diagne'nin takımda kalma konusundaki inadı, Galatasaray yönetimini de başka arayışlara yönlendirdi.

Teknik heyetle bağlantılı şekilde çalışmalar devam ederken, Diagne'nin dışında hangi oyuncunun gözden çıkarılabileceği masaya yatırıldı.

Akla gelen ilk isim Younes Belhanda oldu.

Sarı kırmızılılar, Faslı oyuncusunu 10 milyon euro'dan aşağıya satmak istemiyor. 

ETİKETLER #Galatasaray
U21 Ligi neden kaldırıldı?
U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da
Galatasaray, Diagne için pazarlık masasında
Galatasaray'da yüzler gülüyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿