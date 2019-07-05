Ibrahimovic'e 'Sarbi' vakası

Amerika Ligi MLS'de LA Galaxy, Toronto ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada dünyaca ünlü İsveçli yıldız 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.
Attığı gollerden daha çok konuşulan ise İbrahimovic'in formasında isminin yanlış yazılmasıydı. 37 yaşındaki golcünün isminin "Irbahimovic" yazıldması sosyal medyada alay konusu oldu.
Ülkemizde ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu aynı durumla karşı karşıya kalmıştı. UEFA Kupası'nda İspanyol temsilcisi Villareal'e 3-0 kaybettikleri maçta Sabri'nin adı "Sarbi" olarak yazıldı.
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