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Shaq McKissic Beşiktaş Sompo Japan'da
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SHAQ MCKİSSİC BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN'DA

Shaq McKissic Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce Türkiye'de Gaziantep Basketbol ve Muratbey Uşak formalarını da terleten 28 yaşındaki basketbolcu, 1,96 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

 

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