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Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko'da
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NANDO DE COLO RESMEN FENERBAHÇE BEKO'DA

Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko gelecek sezon için ilk transferini yaptı.

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Marko Guduric ve Nicolo Melli'nin NBA'e gitmesiyle birlikte bütçede rahatlık yaşayan Fenerbahçe Beko önemli bir transfer hamlesine imza attı.

Sarı Lacivertli ekip geçtiğimiz sezonlarda CSKA Moskova forması giyen Nando De Colo ile resmen anlaştı.

Buna göre Fransız oyun kurucu Fenerbahçe Beko ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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