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MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
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MKE ANKARAGÜCÜ'NDE GENEL KURUL TARİHİ BELİRLENDİ

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

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Beştepe Tesisleri'nde konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.

Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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Profesor Oklitus
5 Temmuz 201914:43
Altayi satti 10 milyon TL oradan kapti, Orgill de 6.5 Milyon TL ye Goztepeye yolcu. Zaten baska para edecek oyuncumuzda yok geriye kalan 13.5 milyonu bir yerlerden tedarik edip transferi acar. Kongrede kendinden baskasi aday olmaz koltuk gitmez. Bulent Uygun zaten istedigi oyunculari ayarliyor.Ocak ayina kadar Allah kerim. Sonra yine sil bastan. O zamana kadar Mustafa Kaplanda kovulmus olur oldu bitti. Seneye yine ayni film YOLUNDA A.Ş.
1
1957 li
5 Temmuz 201914:14
TARAFTARLA DALGAMI GEÇİYORSUNUZ "........ ACİL HEMEN YAPILMIYAN GENEL KURUL BÜYÜK İHTİMAL 30.temmuz OLACAK SEZON 10.AĞUSTOS BAŞLIYOR KİMİ ALACAN KİMLE OYNUYACAN AÇIKCA LAFOLA GENEL KURUL AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN ANKARAGÜCÜNÜN 1 DAKKA BİLE KAYBEDECEK VAKTİ KALMADI HERKES SEZON AÇTI BİZ ÇEKİRDEK ÇİTLİYORUZ YARIN ÇOK GEÇ OLACAK GİDİŞAT SENEYE TAKIMLAR SONUNCU ANKARAGÜCÜ DE 16-17 KİM OLUR HESABINDA YAZIK YAZIK ÇOK YAZIKKKKKKKK
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