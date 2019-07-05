MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

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Profesor Oklitus

5 Temmuz 201914:43

Altayi satti 10 milyon TL oradan kapti, Orgill de 6.5 Milyon TL ye Goztepeye yolcu. Zaten baska para edecek oyuncumuzda yok geriye kalan 13.5 milyonu bir yerlerden tedarik edip transferi acar. Kongrede kendinden baskasi aday olmaz koltuk gitmez. Bulent Uygun zaten istedigi oyunculari ayarliyor.Ocak ayina kadar Allah kerim. Sonra yine sil bastan. O zamana kadar Mustafa Kaplanda kovulmus olur oldu bitti. Seneye yine ayni film YOLUNDA A.Ş.