﻿
TOFAŞ'ın projesi 'Tofaş Renk' finale kaldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TOFAŞ'IN PROJESİ 'TOFAŞ RENK' FİNALE KALDI

TOFAŞ'ın projesi 'Tofaş Renk' finale kaldı

TOFAŞ’ın Euroleague One Team projesi Tofaş Renk, Euroleague tarafından One Team ödüllerine aday gösterildi.

260 Okunma

Tofaş Spor Kulübü’nün Turkish Airlines Euroleague’in sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Renk Otizm Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiği proje Euroleague tarafından One Team ödüllerine aday gösterildi. Euroleague tarafından yapılan açıklamada Turkish Airlines Euroleague ve 7Days Eurocup’ta mücadele veren 40 takımın yürüttüğü programların binden fazla katılımcının hayatını etkilediğine vurgu yapılırken, hayata geçirilen projelerle gerçek anlamda sosyal etki yaratma çabaları nedeniyle kulüplere teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, 40 kulüp tarafından sunulan harika projeler arasından 6 projenin final etabına kalmayı başardığı belirtilerek; Tofas Bursa, Anadolu Efes İstanbul, Arka Gdynia, AX Armani Exchange Olimpia Milan, FC Barcelona ve Unicaja Malaga ödül için aday gösterilen kulüpler oldu.

Euroleague One Team projesi kapsamında oluşturulan TOFAŞ Renk Basketbol Takımı, otizmli çocuklara basketbol aracılığıyla sosyalleşebilmeleri için hayata geçirildi. Renk Otizm Derneği’yle birlikte gerçekleştirilen projede eğitimler, Yeni Nesil Tofaş antrenörleri tarafından verildi. Kulübün Euroleague OneTeam ‘elçileri’ David Rivers ve Berkan Durmaz’ın da yer aldığı 8 haftalık program sonunda 40 otizmli öğrenci, 13 antrenör ve 9 gönüllüye sertifikaları Kulüp Başkanı Cengiz Eroldu ve Genel Menajer Tolga Öngören tarafından takdim edildi.

Altın, gümüş, bronz olmak üzere 3 kategoride verilecek olan 2018-2019 sezonu One Team ödüllerini kazanan kulüpler, Eylül ayında gerçekleştirilecek One Team Yıllık Semineri’nde açıklanacak.

ETİKETLER
1
Murat Ağcabağ, 9 Temmuz'da adaylığını açıklıyor
5
Mehmet Yiğiner: "Biz, bu kongreyi muhalefet için yaptık!"
Ankaragücü'nde genel kurulun gündem maddeleri
Mehmet Yiğiner: "Altay Bayındır, Fenerbahçe'de!"
2
MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿