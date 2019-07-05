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Garry Rodrigues Fenerbahçe'de
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GARRY RODRİGUES FENERBAHÇE'DE

Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Al-Ittihad'da forma giyen Garry Rodrigues ile 2 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüp bir süredir Garry Rodrigues'in menajeriyle görüşmelerini sürdürüyordu.  28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues Arabistan'da 11 maça çıkarken ağları sadece bir kez sarsabildi.

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