Berlin'de finaldeyiz

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda, Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan milli takım, çeyrek finalde Güney Kore'yi, yarı finalde de ABD'yi eleyerek adını finale yazdırdı.

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise çeyrek finalde Hindistan'ı, yarı finalde de ABD'yi yenerek final biletini aldı.

Finalde Klasik Yay Erkek Milli Takımı Ukrayna, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da İngiltere ile karşılaşacak.