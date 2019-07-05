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2016 Olimpiyat Oyunlarına soruşturma
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2016 OLİMPİYAT OYUNLARINA SORUŞTURMA

2016 Olimpiyat Oyunlarına soruşturma

Brezilya'nın 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibinin seçim süreciyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Eski Rio valisi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine 2 milyon dolar rüşvet verdiğini söyledi.

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Brezilya'nın başkenti Rio'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ev sahipliğinin belirlendiği seçim öncesi rüşvet verildiği iddiaları yeniden gündemde.

Farklı suçlardan halen cezaevinde bulunan eski Rio valisi Sergio Cabral, mahkemede verdiği ifadede rüşvet sürecini anlattı.

Sergio Cabral, Rio'nun olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapması için Atletizm Federasyonları Birliği eski başkanına 6 oy karşılığında bir buçuk milyon dolar ödediğini söyledi...

Cabral, Eski Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Lamine Diack'ın oğluna da 3 oy için 500 bin dolar verdiğini dile getirdi.

Eski Rio Valisi, konuyla ilgili bağlantıları da Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı Carlos Arthur Nuzman'ın kurduğunu belirtti.

2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Rio, Chicago Tokyo ve Madrid şehirleriyle yarışmıştı.

Final turunda yapılan seçimde Madrid'e 66-32 üstünlük kuran Rio, oyunların ev sahipliğini kazanmıştı.

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