Nando De Colo Fenerbahçe Beko yolunda!

Marko Guduric ve Nicolo Melli'nin NBA'e gitmesiyle birlikte bütçede rahatlık yaşayan Fenerbahçe Beko önemli bir transfer hamlesine imza attı.
Avrupa'nın önde gelen kaynaklarının verdiği habere göre Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon CSKA Moskova forması giyen yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.
Nando De Colo için Real Madrid, Valencia gibi takımlar da yarış içerisindeydi.
Sarı lacivertli ekip Fransız oyun kurucu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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