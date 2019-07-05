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Nando De Colo Fenerbahçe Beko yolunda!
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NANDO DE COLO FENERBAHÇE BEKO YOLUNDA!

Nando De Colo Fenerbahçe Beko yolunda!

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da forma giyen Nando de Colo ile resmen anlaşmaya vardı.

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Marko Guduric ve Nicolo Melli'nin NBA'e gitmesiyle birlikte bütçede rahatlık yaşayan Fenerbahçe Beko önemli bir transfer hamlesine imza attı.

Avrupa'nın önde gelen kaynaklarının verdiği habere göre Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon CSKA Moskova forması giyen yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.

Nando De Colo için Real Madrid, Valencia gibi takımlar da yarış içerisindeydi. 

Sarı lacivertli ekip Fransız oyun kurucu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

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