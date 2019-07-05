Filenin Efeleri yarı finalde

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı Türkiye, 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Kupada şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek isteyen milliler, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 5 Temmuz Cuma günü TSİ 21.30'da Slovenya ile karşılaşacak.
Kupada gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.
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