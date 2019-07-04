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Günay 2 yıl daha Gazişehir'de
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GÜNAY 2 YIL DAHA GAZİŞEHİR'DE

Günay 2 yıl daha Gazişehir'de

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, iç transferde kaleci Günay Güvenç ile yeniden anlaştı.

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Gaziantep ekibi, tecrübeli kaleci Günay Güvenç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin, iç transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda takımın kaptanlık pazubendini de taşıyan kaleci Günay Güvenç ile görüşmelerin tamamlandığı dile getirilen açıklamada, tecrübeli file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme yenilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Takımımızın şampiyonluğunda da büyük katkısı olan Günay Güvenç, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızı giymeye devam edecektir. Günay Güvenç'i tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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